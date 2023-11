La definizione e la soluzione di: Macchine per lavorare fibre tessili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FILATOI

Significato/Curiosita : Macchine per lavorare fibre tessili

Complessa sequenza di operazioni necessarie alla trasformazione delle fibre tessili in filato oppure filo, sia lo stabilimento industriale (filanda, filatoio)... Il filatoio è la parte della filanda nella quale avviene l'operazione meccanica della filatura. Nel nord Italia gli stabilimenti con filatoio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

