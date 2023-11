La definizione e la soluzione di: Imita modi non suoi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SNOB

Significato/Curiosita : Imita modi non suoi

Contiene i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. indice 0 - 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z nel glossario non sono inclusi... Snob è un termine che viene utilizzato per identificare una categoria di persone che imitano i modi ed il modo di vivere di classi sociali superiori, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

