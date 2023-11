La definizione e la soluzione di: Grande stia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GABBIONE

Significato/Curiosita : Grande stia

Il gabbione in ingegneria è un contenitore di rete metallica riempito di ciottoli e pietre. Ideato da Egidio Palvis, Ingegnere del Corpo Reale del ...

