La definizione e la soluzione di: Il Giro in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Significato/Curiosita : Il giro in francia

Un percorso ogni volta diverso attraverso la francia e i paesi confinanti. mentre il luogo di partenza è in genere ogni volta diverso, l'arrivo è tipicamente... Una tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese "giro") è una serie di spettacoli o concerti dati in diverse località da parte di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il Giro in Francia : giro; francia; Si può usare per prendere sottilmente in giro ; Va in giro con cane e fucile; Gara a tempo prevista nel giro d Italia; Spettava all ultimo in classifica del giro d ltalia; Manda in giro molti Tedeschi; Precede la prima tappa del giro ciclistico; Attraggono in francia un gran numero di turisti; Natale in francia ; Una zona della francia percorsa dalla Loira; Relativo al continente di francia e Germania; Il casato di un Ugo re di francia ; La sua Riviera confina con la francia ;

