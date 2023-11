La definizione e la soluzione di: Divinità semitica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Divinita semitica

Dei cinque libri. con il significato di "dio, divinità", il nome è attribuito anche ad altre divinità individuali, ad esempio astarte, moloch, chemosh... Anat (anche, fenicio , Anath; ugaritico Anat; in greco antico: a, Anath; reso in lingua egizia come Antit, Anit, Anti o Anant), è una divinità ...