La definizione e la soluzione di: Diana che canta Upside Down. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROSS

Significato/Curiosita : Diana che canta upside down

Meraviglioso mago di oz. nel 1980 esce l'album diana, divenuto il suo lp di maggior successo grazie ai singoli upside down e i'm coming out, quest'ultimo acclamato... Diane Ernestine Earle Ross, detta Diana (Detroit, 26 marzo 1944), è una cantante, produttrice discografica e attrice statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

