La definizione e la soluzione di: Cosi è detta la Terza Internazionale Comunista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMINTERN

Significato/Curiosita : Cosi e detta la terza internazionale comunista

Partiti in partito comunista e unirsi in una nuova internazionale (la terza), nel 1919, che poi diventerà l'internazionale comunista, abbreviata in seguito... L'Internazionale Comunista, nota anche come Comintern o Terza Internazionale, fu l'organizzazione internazionale dei partiti comunisti attiva dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cosi è detta la Terza Internazionale Comunista : cosi; detta; terza; internazionale; comunista; cosi è chiamata per antonomnasia l Africa; cosi afferma madame; cosi finiscono i racconti; cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgonzola; cosi è la fiera con espositori provenienti da tutto il mondo; cosi morì Giovanna d Arco; È detta anche cetriolo di mare; È detta cavolo di Milano; La Jennifer detta JLo; Nei motori è detta carter; La lucertola detta tarantola dei muri; L erba aromatica detta anche serpillo; Va in onda sulla terza Rete; Qual è la terza fonte al mondo di olio vegetale; La terza nota ripetuta; La terza cantica del poema dantesco; Un articolo di terza pagina; La terza non è verde; L eroe che coniò il detto: L internazionale è il sole dell avvenire; Alleanza internazionale del Turismo; Il regista di Intrigo internazionale ; Sta per internazionale ; Un ambito premio internazionale ; Agenzia internazionale per l energia atomica; Fu il giornale del Partito comunista Sovietico; Il Togliatti che fu a capo del Partito comunista ; Nome con cui era nota l Internazionale comunista ; Enrico, politico comunista ; Quotidiano del Partito comunista dell URSS; Quello del Partito comunista fu di Marx ed Engels;

