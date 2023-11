La definizione e la soluzione di: Competenza di un ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GIURISDIZIONE

Significato/Curiosita : Competenza di un ufficio

Suddivisione: in base alla competenza territoriale: uffici centrali: situati presso il ministero, nella sede centrale di roma, con competenza su tutto il territorio... Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere), in diritto, viene utilizzato con diversi significati tra loro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

