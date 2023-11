La definizione e la soluzione di: Città attica in cui nacque il filosofo Euclide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEGARA

Significato/Curiosita : Citta attica in cui nacque il filosofo euclide

socrate (in greco antico: st, sokrátes, pronuncia: [s'krats]; atene, 470 a.c./469 a.c. – atene, 399 a.c.) è stato un filosofo greco antico... Megara Hyblaea è il nome latino di Megara Iblea (in greco antico: aa ßaa, Mégara Hyblaîa), antica colonia greca in Sicilia, situata nei pressi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

