La definizione e la soluzione di: Capitan... maschera genovese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAVENTA

Significato/Curiosita : Capitan... maschera genovese

Riferisce alla liguria la maschera di capitan spaventa, della commedia dell'arte, ma sono tipiche anche le maschere genovesi di baciccia della radiccia... Persone Bertrando Spaventa – filosofo italiano Luigi Spaventa – economista e politico italiano Silvio Spaventa – patriota italianoSilvio Spaventa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

