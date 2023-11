La definizione e la soluzione di: È basata soltanto sui dati dell esperienza sensibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMPIRIA

Significato/Curiosita : E basata soltanto sui dati dell esperienza sensibile

Nella matematica e nella fisica l'uomo esprime giudizi universali e necessari indipendentemente dai dati diretti dell'esperienza sensibile. l'illuminismo... In filosofia il termine esperienza (o empirìa) si riferisce a diversi significati: Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

