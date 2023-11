La definizione e la soluzione di: Avversa come la sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIA

Significato/Curiosita : Avversa come la sorte

In balìa di una sorte avversa (titolo originale: the unfortunates) è un romanzo sperimentale dello scrittore inglese bryan stanley johnson. si tratta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Avversa come la sorte : avversa; come; sorte; Il crudele stregone che odia e avversa i Puffi; avversa sfavorevole; avversa cattiva per il poeta; È dura se è avversa ; La valutazione dei danni fatta dalla parte avversa ; Opposizione ad un istanza legale della parte avversa ; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Classe di vermi parassiti come la filaria; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; Una che ha la sorte segnata; La biblica città che subì la stessa sorte di Gomorra; Può esserlo la sorte ; Destinate a una sorte già determinata; Si dice di chi ha buona sorte dalla fortuna; Destino sorte ;

