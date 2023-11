La definizione e la soluzione di: Assomiglia a una foca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTARIA

Significato/Curiosita : Assomiglia a una foca

Dell'otto" (perché assomiglia al numero 8, scritto però in orizzontale). il tratto di mare adriatico che bagna la costa di san foca presenta fondali per... Il leone marino sudamericano o leone marino meridionale (Otaria flavescens, in passato Otaria byronia) è un leone marino che vive lungo le coste ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

