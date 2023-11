La definizione e la soluzione di: Assieme a Giacosa scrisse celebri libretti d opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ILLICA

Significato/Curiosita : Assieme a giacosa scrisse celebri libretti d opera

Presto l'abbandonò in favore del chatterton, un'opera di soggetto romantico di cui scrisse musica e libretto in pochi mesi, ma che non fu rappresentata... Luigi Illica (Castell'Arquato, 9 maggio 1857 – Castell'Arquato, 16 dicembre 1919) è stato un commediografo e librettista italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

