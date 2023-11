La definizione e la soluzione di: L abbandono della lotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RESA

Anni settanta del novecento. il suo significato letterale è: «chi abbandona [la lotta] è un assassino». la sua vera origine è dibattuta: secondo alcune... Aeronautica RESA (Runway End Safety Area) – fascia di sicurezza alle estremità delle piste di voloGuerra Resa incondizionata – trattato secondo cui ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L abbandono della lotta : abbandono; lotta; abbandono della gara; Ritiro abbandono ; L abbandono d una religione; L abbandono della gara; abbandono negligenza; Principio di abbandono ; Mezzi di lotta sindacale; lotta giapponese per colossi; Un campo di lotta ; Una categoria di peso nel pugilato e nella lotta ; Come sarebbe la lotta tra un gigante e un nano; Come una lotta senza storia;

