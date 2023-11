La definizione e la soluzione di: Viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSTAGGIO

Significato/Curiosita : Viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto

(impedendo di fatto il pagamento di un riscatto), il fenomeno dei sequestri si attenua considerevolmente fino a registrare gli ultimi "colpi di coda" nel 1997... Un ostaggio è una persona fisica tenuta prigioniera per il raggiungimento di un riscatto che può essere di tipo economico o un'altra forma di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene rilasciato dietro pagamento di un riscatto : viene; rilasciato; dietro; pagamento; riscatto; viene preparato con patate e farina; viene spiccato per l arresto; viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Così viene detto il superato dalla moda; viene abbrunata in segno di lutto; La figura da interpretare che viene proposta sulle pagine della Settimana Enigmistica; Certificato rilasciato a un bambino per il suo primo viaggio in aereo; rilasciato dal correntista; Tagliando rilasciato dal cassiere; Fu rilasciato al posto di Gesù; Lasciapassare rilasciato ai giornalisti; rilasciato dall ospedale; dietro le quinte; Ci si siede sempre dietro ; Nelle chiese è dietro l altare maggiore; Stanno dietro l altare maggiore; Le Alpi dietro Carrara; dietro le navi in moto; Comprova il pagamento ; Prestito a pagamento ; Ha camere a pagamento ; pagamento di interessi composti; Parte di pagamento che va versata a scadenza fissa; Il sistema di pagamento con il bancomat senza inserirlo nel POS; La Taylor di Ransom Il riscatto ; Il riscatto dalla colpa; La Taylor fra gli interpreti di Ransom - Il riscatto ; Chiede un riscatto ; Molto spesso chiedono un riscatto ; Sequestrata per ottenere un riscatto ;

Cerca altre Definizioni