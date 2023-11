La definizione e la soluzione di: L ultima regina d Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLEOPATRA

Significato/Curiosita : L ultima regina d egitto

A sud, tale sarà l'alto egitto, mentre, di converso, l'area del delta, verso il mediterraneo, sarà indicato come basso egitto. varie culture si susseguirono... Cleopatra Tèa Filopàtore (in greco antico: epta Te Fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: Cleopatra Thea Philopator; 70/69 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L ultima regina d Egitto : ultima; regina; egitto; I commensali dell ultima Cena; La Lauren che fu l ultima moglie di Humphrey Bogart; L ultima grande battaglia napoleonica; La ultima ingiuria a Gesù; Ho lavorato l ultima ora del mio con il pilota automatico; L ultima in fotofinish; La regina d Egitto sposa di Amenofi IV; Una regina per i detenuti; regina carcere romano; La regina dei fiori; O è regina o è operaia; Fu regina dei volsci; Dà fertilità all egitto ; Uccello che era sacro nell antico egitto ; La regina d egitto sposa di Amenofi IV; Guidò l egitto dal 1956 al 70; Quando morì la Sacra Famiglia ritornò dall egitto ; Il califfo che incendiò Alessandria d egitto ;

Cerca altre Definizioni