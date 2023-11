La definizione e la soluzione di: Tipo di pane sardo sottilissimo e croccante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARASAU

Brodi di carne; la zuppa gallurese o suppa cuata è un piatto costituito da pane sardo, casizolu, spezie e pecorino, il tutto ammorbidito con brodo e cucinato... Il pane carasau (conosciuto anche come pane carasatu, pane carasadu, pistoccu, pane fine, pane 'e fresa o pane fatu in fresa) è un tipico pane sardo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

