La definizione e la soluzione di: Taglio di capelli che arriva più o meno al mento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CASCHETTO

Significato/Curiosita : Taglio di capelli che arriva piu o meno al mento

La statura di un puffo, ma la sua pelle è grigia. ha i capelli rossi e disordinati, gli zigomi e il mento sporgente. indossa un vestito di lana grigia... Il caschetto (nel gergo della moda anche carré, con la differenza che questi è più corto dietro e più lungo avanti, tendenzialmente il carrè non ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

