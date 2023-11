La definizione e la soluzione di: Superficie visibile del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOTOSFERA

Significato/Curiosita : Superficie visibile del sole

Della luna. quando sole-terra-luna sono perfettamente allineati, la luna proietta un preciso e ristretto cono d'ombra sulla superficie terrestre dell'emisfero... In astronomia, la fotosfera (dal greco antico f, ft (phós, phótos), che significa "luce", e sfaa (spháira), che significa "sfera") di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

