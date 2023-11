La definizione e la soluzione di: Suolo interno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PAVIMENTO

Significato/Curiosita : Suolo interno

(disambigua). per suolo si hanno due diverse accezioni. geograficamente (anche terreno o anche pedosfera - dal greco pd, pedon, suolo, terra e sfera quando... Con pavimento si intende generalmente una superficie piana, poggiata o spesso incollata a un sottofondo. Il tipo di pavimento dipende dai requisiti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Suolo interno : suolo; interno; Getti di gas vulcanici dal suolo ; Restituito al patrio suolo ; Lento movimento del suolo ; Porzione di suolo ; Fuoriuscite di gas dal suolo nei pressi di vulcani; suolo composto di terra battuta; Venuto all interno ; Il portico interno d un edificio; Il prodotto interno lordo in tre lettere; Il mare interno su cui affaccia Baku; Prefisso latino relativo a ciò che sta all interno ; Muro interno di un edificio;

