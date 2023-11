La definizione e la soluzione di: Strumento per visionare l interno dell orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTOSCOPIO

Significato/Curiosita : Strumento per visionare l interno dell orecchio

Studio grafico hipgnosis e suggerirono un primo piano ravvicinato di un orecchio sott'acqua, fotografato da bob dowling. thorgerson, che curò l'aspetto... L'otoscopia è l'esame dell'orecchio che avviene per via endoscopica, più frequentemente realizzato da un medico (generalista, pediatra oppure ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

