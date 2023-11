La definizione e la soluzione di: Sono Western quelli del cinema italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPAGHETTI

Significato/Curiosita : Sono western quelli del cinema italiano

Il western all'italiana (noto anche come spaghetti western o italo-western in inglese, o anche italoaters) è un genere di film western di produzione italiana... Gli spaghetti sono un particolare formato di pasta prodotta esclusivamente con semole di grano duro e acqua, dalla forma lunga e sottile e di sezione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

