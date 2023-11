La definizione e la soluzione di: Sia per maschi che per femmine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBOSESSI

Significato/Curiosita : Sia per maschi che per femmine

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sia per maschi che per femmine : maschi; femmine; I maschi hanno la chioma; I figli maschi del re non primogeniti; La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati; I maschi tra le pecore; maschi nel gregge; I loro maschi non lavorano; femmine che ululano; femmine con il basto; Nelle femmine di mammiferi quelli sessuali sono XX; Extraterrestri femmine ; Organo presente in alcune femmine di insetti; Adatto sia ai maschi che alle femmine ;

