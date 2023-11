La definizione e la soluzione di: Fa da sfondo all amore tra Romeo e Giulietta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERONA

Significato/Curiosita : Fa da sfondo all amore tra romeo e giulietta

Altri significati, vedi romeo e giulietta (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento letteratura è priva o carente di note e riferimenti bibliografici... Verona (, AFI: /ve'rona/) è un comune italiano di 254 933 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Veneto. Primo comune della regione per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

