Soluzione 7 lettere : NABOKOV

Scrisse lolita

Dopo esserne diventato il patrigno. lolita è il soprannome che l'uomo dà in privato alla fanciulla. il termine «lolita» - complice anche la trasposizione... Vladimir Vladimirovic Nabokov (in russo ; IPA: [vl'dimr vl'dimrvt n'bokf] ; San Pietroburgo, 22 aprile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

