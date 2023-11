La definizione e la soluzione di: Scienza che studia gli animali da allevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZOOTECNIA

Una branca delle scienze mediche che si occupa della salute e del benessere degli animali, del loro allevamento e dei prodotti che da essi ne derivano... La zootecnia o zootecnica è la disciplina che si occupa della produzione, dell'allevamento e della cura (non in senso clinico, che è compito dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

