Soluzione 6 lettere : ARTHUR

Significato/Curiosita : Schnitzler autore di doppio sogno

doppio sogno (titolo originale tedesco traumnovelle) è un romanzo breve, o novella, di arthur schnitzler scritto nel 1925; la prima edizione ufficiale... Astronomia 2597 Arthur – asteroide della fascia principale Arthur – cratere sulla superficie di MimasCinema Arturo (Arthur) – film del 1981 diretto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

