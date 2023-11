La definizione e la soluzione di: Sanitario nel quale lavarsi le mani e il viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAVANDINO

Significato/Curiosita : Sanitario nel quale lavarsi le mani e il viso

A toccare il malato, pronunciare una preghiera, benedire col segno della croce, lavarsi le mani. per quanto riguarda la preghiera, non ci è dato di sapere... Lavandino – altro nome del lavabo, arredo sanitario da bagno Lavandino (Lavandula hybrida o Lavandula x intermedia) – specie botanica del genere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

