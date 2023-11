La definizione e la soluzione di: Samuele cantautore di Giudizi universali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERSANI

Significato/Curiosita : Samuele cantautore di giudizi universali

samuele bersani (rimini, 1º ottobre 1970) è un cantautore italiano. è uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club tenco... Pier Luigi Bersani (Bettola, 29 settembre 1951) è un politico e scrittore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Samuele cantautore di Giudizi universali : samuele; cantautore; giudizi; universali; È di asterischi in una canzone di samuele Bersani; Il giudice d Israele che allevò samuele ; samuele cantautore; Sacerdote precettore di samuele ; Con Spillo in un brano di samuele Bersani; Paolo cantautore astigiano; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola; Paoli cantautore ; Il cantautore Cattaneo; Biagio noto cantautore ; Young cantautore ; giudizi personali; giudizi senza capo né coda; Punti di vista opinioni giudizi ; Un modo di dare giudizi senza ragionare; Si dice di giudizi molto sbrigativi; I libri con voti e giudizi ; Quelli di Bersani erano universali ;

Cerca altre Definizioni