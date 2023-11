La definizione e la soluzione di: È di sale in una canzone di Gino Paoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SAPORE

Significato/Curiosita : E di sale in una canzone di gino paoli

gino paoli (monfalcone, 23 settembre 1934) è un cantautore, musicista ed ex politico italiano. considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera... Sapore – sensazione inerente al gusto Sapore – in micologia Sapore – in meccanica quantistica, proprietà dei quark Sapore I (241-272) – secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

