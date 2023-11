La definizione e la soluzione di: Rivestimento protettivo di una parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTONACO

Significato/Curiosita : Rivestimento protettivo di una parete

Calcestruzzo prima dell'operazione di pompaggio; con l'aggiunta di antiossidanti ("boiacca passivante"), fa da rivestimento protettivo ai tondini in ferro del cemento... L'intonaco è uno strato di rivestimento protettivo delle murature. Esso, oltre alla funzione protettiva, assume, talvolta, una funzione estetica. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

