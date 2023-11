La definizione e la soluzione di: Riproduzione in 3D della natività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRESEPE

Significato/Curiosita : Riproduzione in 3d della nativita

Plastica della natività di gesù cristo, allestita durante il periodo natalizio; vi sono presenti statue formate di materiali vari e disposte in un ambiente... Il presepe, o presepio, è una rappresentazione della nascita di Gesù, che ha origine da tradizioni tardo antiche e medievali; l'usanza, inizialmente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

