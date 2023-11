La definizione e la soluzione di: Ricopre il tavolo quando si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Significato/Curiosita : Ricopre il tavolo quando si mangia

Che sasha mangiò con gusto i suoi piatti e lo elogiò ampiamente, facendo in modo che nicolo si innamorasse lentamente della soldatessa. quando infatti viene... La tovaglia è un pezzo di tessuto orlato usato per ricoprire un tavolo. Di forma uguale a quella del piano del tavolo (rettangolare, quadrata o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

