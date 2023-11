La definizione e la soluzione di: Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RUBINETTO

Significato/Curiosita : Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi

Ghiaccio fuoriuscita di vapore da una pentola a pressione le nuvole sono masse d'acqua condensata nell'atmosfera terrestre il ghiaccio e la neve con cui... Il rubinetto è un dispositivo di regolazione del flusso di materia liquida o aeriforme installato all'estremità (regolazione del flusso in uscita) o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

