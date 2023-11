La definizione e la soluzione di: Reato di furto di bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ABIGEATO

Significato/Curiosita : Reato di furto di bestiame

Suggerimenti del progetto di riferimento. l'abigeato, in diritto, è il reato di furto di bestiame, tipicamente quello oggetto di allevamento. la parola deriva... L'abigeato, in diritto, è il reato di furto di bestiame, tipicamente quello oggetto di allevamento. La parola deriva dal tardo latino giuridico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Reato di furto di bestiame : reato; furto; bestiame; Il reato di chi ha due mogli; Aggrava il reato di rapina; Chi ha commesso un reato ; Un reato in aria; Chi lo commette fa un reato ; Il privato che nel diritto attico denunciava chiunque commettesse un reato ; Chi subisce un furto o un delitto; furto di pubblico denaro; Un furto al volo; furto con minacce; Divisa fra gli autori del furto ; furto di proprietà intellettuale; Epidemia tra il bestiame ; Cereali per bestiame ; Insetti che tormentano il bestiame ; Zona montana in cui si porta il bestiame d estate; Il pranzo all aperto del bestiame ; Recinti all aperto in cui pernotta il bestiame ;

Cerca altre Definizioni