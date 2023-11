La definizione e la soluzione di: Quello pubblico è detto anche disavanzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEFICIT

Significato/Curiosita : Quello pubblico e detto anche disavanzo

Di euro di impegni, con un disavanzo previsto in 0,447 miliardi di euro. l'inps, quale ente pubblico, non dichiara profitti e si fonda su un patto di solidarietà... Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività o ADHD (in inglese attention deficit hyperactivity disorder) è un disturbo del neurosviluppo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

