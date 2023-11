La definizione e la soluzione di: In quella di polizia c erano Mahoney e Tackleberry. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCUOLA

Significato/Curiosita : In quella di polizia c erano mahoney e tackleberry

Famiglia di prepotenti; eugene tackleberry, un fanatico di armi da fuoco e tattiche militari; kyle blankes e chad copeland, due xenofobi leccapiedi di professione;... Una scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione di studenti e allievi sotto la guida di varie tipologie di figure professionali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

