La definizione e la soluzione di: Può coprire la bocca canina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MUSERUOLA

Significato/Curiosita : Puo coprire la bocca canina

Suggerimenti del progetto di riferimento. il lupo italiano è una razza canina di origine italiana. secondo il creatore della razza, il capostipite del... Una museruola, più raramente musarola, è un dispositivo costituito da una piccola gabbia (in metallo, cuoio o giunco) collegata ad un sistema di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Può coprire la bocca canina : coprire; bocca; canina; Rivestire coprire ; coprire gli occhi; Ciò che serve a coprire ; Possono coprire le spiagge; coprire il re con la torre; coprire con una benda; Fa bere a bocca chiusa; Un osso in bocca ; Sporgono dalla bocca di Dracula; Lo è chi resta a bocca aperta; Si suona portando un dito alla bocca ; Una protesi in bocca ; Nome della razza canina del levriero russo rus; Può essere canina ; Può essere fotografica itinerante canina ; La razza canina di Mosè in Lupo Alberto; Razza canina tozza, inglese o francese ing; Razza canina di piccola taglia: Jack __;

