La definizione e la soluzione di: Si può chiamare anche pancia o ventre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADDOME

Significato/Curiosita : Si puo chiamare anche pancia o ventre

Konosuke uda e tratta dall'omonimo manga di eiichiro oda. la ventesima stagione si intitola saga del paese di wa ( wano kuni hen) e raggruppa gli episodi... L'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri (intestino, stomaco, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si può chiamare anche pancia o ventre : chiamare; anche; pancia; ventre; Altro modo di chiamare la matita; D Annunzio propose di chiamare così il cognac; Altra parola per chiamare i guardiani dei fari; Si può chiamare con un fischio; Altro modo di chiamare la marconiterapia; chiamare con fervore; Comprendono anche i gechi; È detto anche pappafico; Il minerale detto anche rubino d arsenico; È detto anche filugello; È detta anche cetriolo di mare; C è anche a festone; La pancia in poesia; Ha la pancia di coccio; Distesi a pancia in giù; Si sposta pancia a terra; Addome pancia ; pancia mia fatti e giù a mangiare; Raganelle dal ventre biancastro; Ha il ventre di paglia; Procedono ventre a terra; ventre prominente; Cetaceo predatore con dorso nero e ventre bianco; La Matilde che scrisse Il ventre di Napoli;

Cerca altre Definizioni