La definizione e la soluzione di: Fu il primo ministro spagnolo dal 2004 al 2011. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZAPATERO

Significato/Curiosita : Fu il primo ministro spagnolo dal 2004 al 2011

Politico spagnolo; più volte ministro, è stato presidente del partito popolare dal 2004 al 2018 e presidente del governo di spagna dal 21 dicembre 2011 al 2... José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 4 agosto 1960) è un politico spagnolo, presidente del Governo di Spagna dal 17 aprile 2004 al 21 dicembre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

