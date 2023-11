La definizione e la soluzione di: Si pratica in mezzo alla natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TREKKING

Significato/Curiosita : Si pratica in mezzo alla natura

Estratto dalla critica della ragion pratica, conclusione (akademie ausgabe v, 161.) la critica della ragion pratica (in originale kritik der praktischen... L'escursionismo è un'attività motoria e sportiva basata sul camminare nel territorio a scopo di studio o svago, lungo percorsi poco agevoli che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

