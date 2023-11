La definizione e la soluzione di: In polvere o crema colora le palpebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OMBRETTO

Significato/Curiosita : In polvere o crema colora le palpebre

Essere di diverse tonalità e gradazioni di colore. si trova in polvere o crema e opaco, perlato o metallizzato. anche waterproof (resistente all'acqua) e non... Ombretta Colli, pseudonimo di Ombretta Comelli (Genova, 21 settembre 1943), è una cantante, attrice e politica italiana. Dopo una carriera nel cinema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

