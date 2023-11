La definizione e la soluzione di: La più famosa bibita analcolica al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La piu famosa bibita analcolica al mondo

La Coca-Cola (in inglese anche nota come Coke) è una bibita industriale analcolica.