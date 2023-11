La definizione e la soluzione di: Piccolo ciclomotore con pedana centrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOOTER

Significato/Curiosita : Piccolo ciclomotore con pedana centrale

Produzione l'anno successivo. in seguito venne anche realizzato come ciclomotore. nel 2003 vennero presentate all'eicma le nuove versioni che avrebbero... Lo scooter (dall'inglese, to scoot: sfrecciare, scappare, andare di corsa) è un veicolo motorizzato, molto "pratico e veloce" nel traffico cittadino, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

