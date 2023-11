La definizione e la soluzione di: Per Spielberg sono ravvicinati e del terzo tipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCONTRI

Significato/Curiosita : Per spielberg sono ravvicinati e del terzo tipo

Incontro ravvicinato#ce3: incontro ravvicinato del iii tipo. incontri ravvicinati del terzo tipo (close encounters of the third kind) è un film del 1977 scritto... Incontri – programma contenitore dell'emittente radiofonica Radio 24 Incontri – termine inteso per descrivere un approccio sentimentale Incontri – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

