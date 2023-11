La definizione e la soluzione di: Il patto del 1949 da cui nacque la NATO. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ATLANTICO

Significato/Curiosita : Il patto del 1949 da cui nacque la nato

Sbocco sul mare: il mare del nord e il mar baltico. la capitale è stata bonn, sul fiume reno, sostituita da berlino nel 1990. nacque nel 1949 con l'inizio... L'Oceano Atlantico, detto brevemente Atlantico, è il secondo oceano della Terra per estensione, di cui ricopre circa il 20% della superficie. Il nome ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il patto del 1949 da cui nacque la NATO : patto; 1949; nacque; nato; La città di un famoso patto ; Impegnato con un patto d onore a parole; Qui l Italia firmò un patto con la Triplice Intesa; patto d amicizia tra due città; patto di amicizia tra due città; La sigla del patto Atlantico; Governa la Cina dal 1949 ; Il Konrad cancelliere tedesco dal 1949 al 1963; Il William Nobel per la letteratura nel 1949 ; Rebus 1949 Settimana Enigmistica 4719; Fu battuto da Jake La Motta nel 1949 ; Film di successo del 1949 con Silvana Mangano; Vi nacque Alfieri; Vi nacque Ennio Flaiano; Vi nacque Abramo; Vi nacque Ada Negri; Vi nacque J. S. Bach |; Vi nacque J S Bach; Conduttore tv nato a Ravenna; Il mese in cui è nato Gesù; nato per distruggere; Lo è chi è nato 144 mesi or sono; Un concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948; nato a Firenze il 22 settembre 1975 è uno scrittore e drammaturgo italiano;

Cerca altre Definizioni