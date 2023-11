La definizione e la soluzione di: La parte iniziale dell intestino tenue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DUODENO

Significato/Curiosita : La parte iniziale dell intestino tenue

Avvertenze. il cieco o, per esteso, l’intestino cieco (lat. intestinum caecum) è la porzione iniziale dell'intestino crasso e corrisponde al tratto a fondo... Il duodeno è uno dei tre segmenti, insieme al digiuno e all'ileo, in cui si suddivide l'intestino tenue. Detto anche intestino tenue fisso per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La parte iniziale dell intestino tenue : parte; iniziale; intestino; tenue; La parte dell albero che sostiene i rami; Alessandro Magno la conquistò in gran parte ; Una parte della raccolta differenziata; Fanno parte di un corpo speciale della Polizia; parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine; Fanno parte di un regno della natura; Successione di parole con la stessa iniziale ; La videata iniziale di un PC con tutte le icone; Riporta allo stato iniziale un sistema informatico; La spinta iniziale ; Impulso iniziale ; I propri hanno l iniziale maiuscola; Può risiedere nell intestino ; Parassiti dell intestino ; Il primo tratto dell intestino crasso; Relativo all intestino ; Farmaci assorbiti dall intestino per via rettale; Porzione dell intestino tenue; tenue tonalità di grigio; Porzione dell intestino tenue ; tenue debole; Malattia infettiva dell intestino tenue ; Tipiche prominenze dell intestino tenue ; È tenue e crasso nel ventre;

