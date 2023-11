La definizione e la soluzione di: Numero che esprime un rapporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUOZIENTE

Significato/Curiosita : Numero che esprime un rapporto

Il numero di nusselt nu è il gruppo adimensionale che esprime il rapporto tra il flusso di calore scambiato per convezione e il flusso di calore scambiato... In matematica, il quoziente (dal latino quotiens: quante volte, derivato da quot: quanti) è il nome dato al risultato della divisione. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

