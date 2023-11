La definizione e la soluzione di: Non si sarebbero estinti per una glaciazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DINOSAURI

Significato/Curiosita : Non si sarebbero estinti per una glaciazione

Palestina e siberia. sembra che il bisonte delle steppe si sia estinto durante l'ultima glaciazione e i più recenti ritrovamenti eurasiatici daterebbero... I dinosauri (Dinosauria Owen, 1842) sono un gruppo di sauropsidi diapsidi molto diversificati comparsi durante il Triassico superiore (circa 230 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

